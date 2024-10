Luciano D’Adamo lo strano caso dell’uomo che ha perso 39 anni di memoria | Non ricordo più mia moglie e mio figlio

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è stato investito da un’automobile qualche tempo fa. Il giorno dopo ha ripreso conoscenza in ospedale. E ha scoperto che la suaè tornata indietro adfa. Il Messaggero racconta che un infermiere gli ha chiesto il numero di un parente e lui gli ha detto quello di casa della madre. Non ha riconosciuto sua: «Mi chiamava: “”. E io mi chiedevo come faceva a sapere il mio nome». E nemmeno suo: «Ma come poteva essere mioun uomo nato molto prima di me? E poi quale? Io non ero sposato, ma fidanzato, e non certo con quella donna che doveva averne quasi sessanta, ma con una ragazza di 19, anzi il matrimonio era già organizzato, ci saremmo sposati quattro mesi dopo». La storia La storia ha avuto una svolta quando allo specchio ha visto un uomo di 63. Lui era convinto di averne ancora 24.