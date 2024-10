LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 0-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: un break, 1° set al romano (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 0-1 Parte bene anche nel 2° parziale il magiaro. 40-15 Gran passante di rovescio di Fucsovics. 30-15 Dritto vincente del magiaro. 15-15 Gran inside in sulla riga del romano! 15-0 Prima vincente. Berrettini-Fucsovics 7-5! Prima vincente, si chiude il primo parziale con un solo break e una sola palla break. 40-15 Servizio e comoda volèe. 30-15 Ottimo inside in di Fucsovics. 30-0 Altro dritto incisivo di Berrettini che gli dà il punto. 15-0 Favoloso dritto inside in del romano! 6-5 Errore gratuito di dritto, il secondo di fila e nel game di Fucsovics. break! 30-40 Stecca il dritto su palla bassa Fucsovics. Palla break, prima del match! 30-30 SUPER passante incrociato di rovescio del romano! 30-15 Servizio dritto e smash. 15-15 In rete lo slice di Fucsovics. Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 7-5, 0-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: un break, 1° set al romano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 0-1 Parte bene anche nel 2° parziale il magiaro. 40-15 Gran passante di rovescio di. 30-15 Dritto vincente del magiaro. 15-15 Gran inside in sulla riga del! 15-0 Prima vincente.7-5! Prima vincente, si chiude il primo parziale con un soloe una sola palla. 40-15 Servizio e comoda volèe. 30-15 Ottimo inside in di. 30-0 Altro dritto incisivo diche gli dà il punto. 15-0 Favoloso dritto inside in del! 6-5 Errore gratuito di dritto, il secondo di fila e nel game di! 30-40 Stecca il dritto su palla bassa. Palla, prima del match! 30-30 SUPER passante incrociato di rovescio del! 30-15 Servizio dritto e smash. 15-15 In rete lo slice di

LIVE – Berrettini-Fucsovics 7-5, primo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA

Dopo un torneo di Stoccolma al di sotto delle aspettative, con l'uscita di scena al secondo turno per mano di Stricker, il tennista azzurro riparte dall'Austria.

LIVE Berrettini-Fucsovics 5-5, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: si viaggia verso il tie-break nel 1° set

In quel match Matteo accusò problemi fisici durante il secondo parziale, ma finì comunque per infliggere un perentorio 3-1. 30-0 Prima vincente. 30-0 In rete lo slice. 30-15 Cerca il lungoriga di rovescio l'ungherese, è out. 40-30 Favolosa volèe di rovescio vincente dell'ungherese.