Oasport.it - LIVE Berrettini-Fucsovics 1-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: iniziato il torneo del romano!

(Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 15-0 Servizio e dritto. 1-1 A quindici il. 40-15 Vincente inside in. 40-0 Prima vincente. 30-0 Ace sporco di. 15-0 Ace (1°)! 0-1 Attacco di rovescio e altra gran volèe del magiaro. 40-30 Favolosa volèe di rovescio vincente dell’ungherese. 30-30 Errore di rovescio di. 30-15 Cerca il lungoriga di rovescio l’ungherese, è out. 30-0 Fuori la difesa di rovescio di. 15-0 Lungo lo slice del. Martonal servizio Giocatori in campo! 15:55ha brillantemente superato le qualificazioni, sconfiggendo in due set Kotov e Gasquet in tre parziali. 15:52 Azzurro che giocherà in Austria, poi il Masters 1000 di Parigi Bercy prima di recarsi a Malaga per affrontare da protagonista della squadra italiana le Finals di Coppa Davis.