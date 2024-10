Littizzetto sulla gestazione per altri reato universale: "Meloni, vale anche per Elon Musk?" (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'è la gestazione per altri, diventata in Italia reato universale, al centro dell'intervento di Luciana Littizzetto, domenica 20 ottobre a "Che tempo che fa". "La gestazione per altri era già vietata in Italia, ma si poteva fare all'estero, un po' come l'evasione fiscale. Qui è vietata, ma se Torinotoday.it - Littizzetto sulla gestazione per altri reato universale: "Meloni, vale anche per Elon Musk?" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'è laper, diventata in Italia, al centro dell'intervento di Luciana, domenica 20 ottobre a "Che tempo che fa". "Laperera già vietata in Italia, ma si poteva fare all'estero, un po' come l'evasione fiscale. Qui è vietata, ma se

Littizzetto a Che tempo che fa si rivolge a Meloni : “Gestazione per altri reato universale? E allora il tuo amico Elon Musk?” - “Chi in Italia si beccherebbe due anni di galera è questo signore” ha detto Littizzetto mostrando una foto di Elon Musk in compagnia di Giorgia Meloni. . E rivolgendosi alla presidente del Consiglio: “È il tuo idolo, tra un po’ gli permetti di parcheggiare le Tesla a Palazzo Chigi, eppure…”. La tradizionale “letterina” di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa è stata dedicata all’introduzione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maternità - Federconsumatori : “La gestazione per altri diventa reato universale” - Così la Federconsumatori che commenta la normativa in tema di maternità. . Al di là dei dubbi sull’applicabilità dal punto di vista giuridico, già sollevata da molti, rimane il fatto che, in termini etici e sociali, si tratta di un provvedimento inaccettabile, ai limiti del surreale, che ci colloca fuori dal panorama civile internazionale”. (Impresaitaliana.net)

La gestazione per altri diventa reato : deriva estremista o misura di civiltà? - 184 del 1983, nonché dai suoi emendamenti del 1998 e del 2001. Ragazze in cerca di soldi “facili”, disposte a farsi impiantare nell’utero un ovulo fecondato e portare avanti una gravidanza per nove mesi per poi non rivedere mai più il bambino che portavano in grembo. Le coppie o i singoli individui che abbiano regolarmente adottato all’estero tramite “utero in affitto”, previo pagamento di ... (Lifeandpeople.it)