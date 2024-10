Libano da Israele proposta fine guerra

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 10.40ha consegnato agli Usa un documento per una soluzione diplomatica che mettaallacon Hezbollah, in. Lo riporta Axios, citando funzionari statunitensi e israeliani. Tel Aviv chiede che l'Idf possa essere "forza attiva" per evitare riarmo e ricostituzione dell'infrastruttura militare di Hezbollah. Si chiede inoltre che l'aeronautica militare possa operare nello spazio aereo libanese. Secondo un funzionario Usa è molto improbabile chee comunità internazionale accettino simili condizioni.