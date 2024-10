L’estate di San Martino raggiunge Bolzano con temperature insolitamente alte per ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Bolzano, L’estate di San Martino si è fatta attendere, ma finalmente è arrivata. Oggi, il capoluogo altoatesino ha registrato un massimo di 24 gradi, sorprendendo i residenti con una calda giornata autunnale. Anche in alta Val Pusteria, le temperature si sono mantenute miti, raggiungendo i 19 gradi. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, i valori attuali superano la media stagionale di sei-otto gradi, rendendo questa stagione autunnale particolarmente calda e piacevole. Le condizioni climatiche in Alto Adige Fino ad oggi, l’autunno in Alto Adige è stato caratterizzato da temperature fresche e una piovosità significativa. Solo il 4 ottobre, il sindaco di Bolzano aveva autorizzato l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento, in risposta ai livelli di umidità e freddo che avevano interessato la regione. Gaeta.it - L’estate di San Martino raggiunge Bolzano con temperature insolitamente alte per ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Adi Sansi è fatta attendere, ma finalmente è arrivata. Oggi, il capoluogo altoatesino ha registrato un massimo di 24 gradi, sorprendendo i residenti con una calda giornata autunnale. Anche in alta Val Pusteria, lesi sono mantenute miti,ndo i 19 gradi. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, i valori attuali superano la media stagionale di sei-otto gradi, rendendo questa stagione autunnale particolarmente calda e piacevole. Le condizioni climatiche in Alto Adige Fino ad oggi, l’autunno in Alto Adige è stato caratterizzato dafresche e una piovosità significativa. Solo il 4, il sindaco diaveva autorizzato l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento, in risposta ai livelli di umidità e freddo che avevano interessato la regione.

