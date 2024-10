Lopinionista.it - Le avventure del Commissario Ricciardi in edicola con “Murder Party Pocket”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il grande successo il best seller di Cranio Creations,, sarà disponibile in più di quattromila edicole in tutta Italia MILANO – In un momento storico in cui il desiderio di esperienze interattive e immersive è in costante crescita e leludiche stanno diventando sempre più popolari, Cranio Creations risponde portando il suo best sellernelle edicole di tutta Italia. Dopo essere stato presentato per la prima volta al grande pubblico durante il Napoli Comicon dello scorso anno, il card game ha ottenuto un grande successo nei negozi specializzati, e ora la casa editrice italiana continua ad ampliare la propria presenza con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più non solo gli appassionati di gialli e giochi da tavolo, ma anche chi cerca un modo originale per trascorrere del tempo in compagnia.