Le altre di C, il Latina esonera mister Padalino: fatali al tecnico le quattro sconfitte consecutive (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSalta un’altra panchina nel girone C di Serie C dove il Latina ha esonerato il tecnico Pasquale Padalino. Le quattro sconfitte di fila hanno obbligato il sodalizio laziale ad intervenire in maniera drastica con il cambio dell’allenatore con l’obiettivo di invertire la rotta. Tra i papabili alla successione figura anche il nome di Enzo Maiuri, fino allo scorso anno sulla panchina del Sorrento e che in questa stagione ha rifiutato due proposte arrivate dal girone B (LEGGI QUI). Questo il comunicato della società pontina: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. Anteprima24.it - Le altre di C, il Latina esonera mister Padalino: fatali al tecnico le quattro sconfitte consecutive Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSalta un’altra panchina nel girone C di Serie C dove ilhato ilPasquale. Ledi fila hanno obbligato il sodalizio laziale ad intervenire in maniera drastica con il cambio dell’allenatore con l’obiettivo di invertire la rotta. Tra i papabili alla successione figura anche il nome di Enzo Maiuri, fino allo scorso anno sulla panchina del Sorrento e che in questa stagione ha rifiutato due proposte arrivate dal girone B (LEGGI QUI). Questo il comunicato della società pontina: “IlCalcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasqualee il suo vice, Giuseppe Agostinone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina calcio : esonero per l’allenatore Pasquale Padalino dopo sconfitta interna contro il Team Altamura - La società è attesa nelle prossime ore per rendere noto il nome del nuovo allenatore. La volontà di un immediato reverso di tendenza è palpabile, e i tifosi attendono con ansia novità che possano infondere nuovo ottimismo e carica nella stagione in corso. I dirigenti del club dovranno valutare attentamente le caratteristiche del nuovo tecnico per assicurarsi che possa portare una scossa positiva ... (Gaeta.it)

Latina - attesta per il successore di Padalino - Cola a picco il Latina in un tragico sabato calcistico, sconfitto dal Team Altamura dell’ex Di Donato e umiliato dal coro dei suoi tifosi “La capolista se ne va”. In realtà si apre il barato della classifica per i nerazzurri, alla quarta sconfitta consecutiva e ancora pensatemente contestati... (Latinatoday.it)

Benevento-Latina - le parole di Padalino : “Situazione già difficile - poi quei regali al Benevento…” - Serve un bagno di umiltà e cambiare la rotta”. C’è davvero poco o nulla da commentare sulla gara. Ha provato ma non è riuscito a rientrare. La squadra nonostante la parentesi di oggi in allenamento dimostra di voler fare sempre il meglio. FIDUCIA – “Sono dalla parte dei calciatori fino a quando quello che do lo ricevo. (Anteprima24.it)