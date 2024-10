Lacrime per la morte della maestra Pluda: "Eri una donna forte e dolce" (Di lunedì 21 ottobre 2024) A poche ore dalla notizia della tragica scomparsa, è stata resa nota la data del funerale di Tecla Pluda, 68 anni, già maestra a Calcinato e conosciutissima in paese, morta per le conseguenze del grave incidente stradale in cui era rimasta coinvolta. La salma riposa alla Casa funeraria Pastori Bresciatoday.it - Lacrime per la morte della maestra Pluda: "Eri una donna forte e dolce" Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A poche ore dalla notiziatragica scomparsa, è stata resa nota la data del funerale di Tecla, 68 anni, giàa Calcinato e conosciutissima in paese, morta per le conseguenze del grave incidente stradale in cui era rimasta coinvolta. La salma riposa alla Casa funeraria Pastori

Chi era Tecla Pluda - l’ex maestra della scuola elementare di Calcinato morta in un tamponamento a catena - La 68enne era rimasta coinvolta nel maxi tamponamento di Calcinato (Brescia) in cui erano rimaste ferite 5 persone. Maestra di scuola elementare in pensione, era moglie di un Consigliere nazionale alpino. Continua a leggere . Tecla Pluda è deceduta nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre in ospedale. (Fanpage.it)

Incidente stradale a Calcinato : morta l'ex maestra Tecla Pluda - Tecla Pluda non ce l'ha fatta. La donna era rimasta gravemente ferita nel maxi incidente avvenuto sabato sera a Calcinato e poi trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia, dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Aveva 68 anni. Ex insegnante alle... (Bresciatoday.it)