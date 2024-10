La Rai celebra Mike Bongiorno con una miniserie evento (Di lunedì 21 ottobre 2024) Mike. La voce degli italiani, adattamento televisivo dell’autobiografia La versione di Mike, debutta stasera su RaiUno in prima serata. Due puntate, la seconda andrà in onda domani, a ricostruire il volto pubblico e quello privato dello storico presentatore a 100 anni dalla sua nascita. Laverita.info - La Rai celebra Mike Bongiorno con una miniserie evento Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 21 ottobre 2024). La voce degli italiani, adattamento televisivo dell’autobiografia La versione di, debutta stasera su RaiUno in prima serata. Due puntate, la seconda andrà in onda domani, a ricostruire il volto pubblico e quello privato dello storico presentatore a 100 anni dalla sua nascita.

100 anni di Mike : alcuni dei momenti che hanno caratterizzato la carriera dell'amatissimo conduttore - oggi celebrato con una mostra a Milano - La sua carriera non si fermò mai, e fino agli ultimi anni continuò a lavorare, regalando al pubblico nuove emozioni. La sua storia, però, iniziò a delinearsi durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si unì alle formazioni partigiane italiane, collaborando con gli Alleati grazie alla sua perfetta conoscenza dell’inglese. (Iodonna.it)

Milano celebra Mike Bongiorno a cento anni dalla nascita con una mostra a Palazzo Reale - La famiglia Bongiorno al completo in occasione del 18° compleanno di Leonardo, 2007, 16 settembre 2024. La mostra La mostra è divisa in dodici sezioni, che ne ripercorrono l’intera vita personale e pubblica. Milioni di telespettatori seguivano il programma nei bar, in casa di amici e persino nelle sale cinematografiche che ripetevano il segnale televisivo, sospendendo per l'occasione ... (Ilgiorno.it)

A Milano la mostra su Mike Bongiorno : dal 17 settembre la città celebra il re della tv - Curata da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia con la consulenza di Daniela Bongiorno. Creare Organizzare Realizzare con la collaborazione di Allegria, con la partecipazione di Rai e Mediaset, Main Sponsor Banca Patrimoni Sella & C. Tra pubblico e privato A Milano, città dove Mike Bongiorno è vissuto e alla quale era legato profondamente, appuntamento con un'esposizione inedita, ricca di ... (Ilgiorno.it)