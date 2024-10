La rabbia di un residente di via Battisti: "Manto stradale e marciapiedi in condizioni inaccettabili" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione di degrado del Manto stradale in pieno centro, in via Battisti:"Gentili redazione e amministrazione comunale,scriviamo per segnalare una situazione di degrado e pericolo nella nostra zona, in particolare lungo la via Cesare Battisti Ilpescara.it - La rabbia di un residente di via Battisti: "Manto stradale e marciapiedi in condizioni inaccettabili" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione di degrado delin pieno centro, in via:"Gentili redazione e amministrazione comunale,scriviamo per segnalare una situazione di degrado e pericolo nella nostra zona, in particolare lungo la via Cesare

