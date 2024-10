Secoloditalia.it - La pornostar Mia Khalifa indigna il mondo: foto “hot”, soldati e azioni stragiste dei “combattenti di Hamas”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) “This geriatric fuck can’t ceasefire anything”, “questo vecchiaccio non sa spegnere il fuoco di nulla” è la frase riferita a Biden che campeggia sul profilo X di Mia, ex attrice pornografica libanese naturalizzata statunitense ora attiva su TikTok e OnlyFans. Le sue posizioni pro-, fin dalla strage del 7 Ottobre, fecero molto discutere, soprattutto perché manifestavano sostegno ai killer digrafati mentre sparavano a persone indifese, bambini compresi. In un postinvitava idia mettere il cellulare in orizzontale per meglio mostrare quello che stavano facendo, per poi definire “pittura rinascimentale” unadi uomini diarmati a bordo di un pickup. “È vero – confessa al New York Times in una lunga intervista – è il caos, un totale caos, ma rivendico il mio diritto ad avere un’opinione e non limitarmi a fare il mio lavoro”.