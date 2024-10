La piena del Po verso soglia rossa tra Mantovano e Ferrarese (Di lunedì 21 ottobre 2024) I livelli del Po hanno già oltrepassato la soglia 2 di criticità nel tratto veneto-emiliano, nella sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta. Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I livelli del Po hanno già oltrepassato la2 di criticità nel tratto veneto-emiliano, nella sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta.

