La partita. Seghetti crea, Montevago realizza. Ad Ascoli primo successo esterno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Perugia respira. Con un gol i biancorossi di Formisano compiono il blitz sul campo dell’Ascoli e si risollevano il morale e in classifica. Un successo arrivato nel primo tempo grazie alla coppia Seghetti (che costruisce) e Montevago (che finalizza). Nella ripresa i biancorossi conservano il vantaggio contro i marchigiani, in piena crisi di risultati, e sprecano un paio di buone chance, la prima con Seghetti e poi con Sylla, finalmente tornato a disposizione di Formisano. A fine gara, respiro di sollievo per le condizioni di Seghetti: l’attaccante, uscito dal campo in anticipo, era alle prese solo con i crampi e sarà quindi a disposizione già alla ripresa di martedì. Una vittoria che cancella l’amarezza della sconfitta al Curi contro l’Entella e che restituisce al Grifo una classifica almeno dignitosa. Sport.quotidiano.net - La partita. Seghetti crea, Montevago realizza. Ad Ascoli primo successo esterno Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Perugia respira. Con un gol i biancorossi di Formisano compiono il blitz sul campo dell’e si risollevano il morale e in classifica. Unarrivato neltempo grazie alla coppia(che costruisce) e(che finalizza). Nella ripresa i biancorossi conservano il vantaggio contro i marchigiani, in piena crisi di risultati, e sprecano un paio di buone chance, la prima cone poi con Sylla, finalmente tornato a disposizione di Formisano. A fine gara, respiro di sollievo per le condizioni di: l’attaccante, uscito dal campo in anticipo, era alle prese solo con i crampi e sarà quindi a disposizione già alla ripresa di martedì. Una vittoria che cancella l’amarezza della sconfitta al Curi contro l’Entella e che restituisce al Grifo una classifica almeno dignitosa.

La squadra. Montevago-Seghetti dall’inizio. Conferma in blocco per la difesa - La difesa, infatti, resta la stessa con Mezzoni a destra, Angella e Amoran al centro e Giraudo sulla fascia sinistra. Fuori dai giochi Bacchin, fermato dal giudice sportivo, i nazionali Plaia e Di Maggio, e i calciatori ormai out da diverso tempo come Sylla (il più vicino al rientro), Lewis e Dell’Orco. (Sport.quotidiano.net)

Perugia : schiarite in attacco. Seghetti sì - Montevago prova - Seghetti ci sarà, Montevago farà di tutto per esserci. Schiarite in casa biancorossa, ma il sereno è atteso domani, al Curi, nella sfida contro la Lucchese. E poi c’è il pacchetto offensivo: se Montevago non darà la sua disponibilità dall’inizio, terminale offensivo sarà Seghetti con alle spalle Ricci e uno tra Palsson e Di Maggio. (Sport.quotidiano.net)

La squadra. Seghetti e Montevago solo oggi si avrà il verdetto - Ci saranno alcuni ritocchi in tutti i reparti. Montevago ha smltito il trauma alla caviglia ma a scopo precauzionale è stato tenuto a riposo. I biancorossi, rientrati lunedì notte dalla trasferta di Pescara, si sono ritrovati ieri pomeriggio per iniziare a pensare alla prossima partita in agenda domani sera al Curi (fischio di inizio alle 20,45) contro il Rimini. (Sport.quotidiano.net)