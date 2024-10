Sport.quotidiano.net - La fiducia di mister Bisoli. "Quei fischi meritati, poi una grande reazione. Con tutti a disposizione ci sarà da divertirsi»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Siamo usciti all’intervallo sotto deiche c’eravamo. Ho detto alla squadra di uscire dagli spogliatoi tappandosi le orecchie, che la responsabilità, qualsiasi cosa fosse successa, sarebbe stata soltanto mia. Anche se, confesso, avrei voluto andare a fine primo tempo sotto solo di un gol e invece abbiamo subito il raddoppio a venti secondi dalla fine. Per fortuna che la rete di Gliozzi ha rimesso le cose come volevamo dopo tre minuti del secondo tempo, e così abbiamo potuto fare la gara che volevo. A me piace giocare a due punte, ma dall’inizio non potevo perchè Gliozzi aveva sulle gambe solo tre allenamenti dopo lo stop. La squadra ha avuto una, abbiamo chiuso gli avversari nella loro metà campo, in tutto il secondo tempo il Palermo non è stato pericoloso praticamente mai".