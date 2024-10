Calciomercato.it - Juventus, Vlahovic è l’osservato speciale: “Tutti vorrebbero averlo in squadra”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Domani sera torna la Champions League: laincrocerà lo Stoccarda all’Allianz Stadium, Dusanè il pericolo numero uno per la formazione tedesca Laospita domani sera lo Stoccarda nella terza sfida della prima fase di Champions League, dopo le due vittorie consecutive con PSV Eindhoven e Lipsia.(LaPresse) – Calciomercato.itI tedeschi allenata da Hoeness hanno collezionato finora un solo punto in Europa e sono reduci dalla ‘scoppola’ rimediata sabato in Bundesliga contro il Bayern Monaco. Per lo Stoccarda il pericolo numero uno si chiama Dusan, come sottolinea in conferenza stampa Alexander Nubel: “Stiamo parlando di un grande bomber. Ha tecnica, segna tanto e lavora per la– le parole del portiere tedesco – È un grande attaccante, che ognivorrebbe avere.