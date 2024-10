Jurassic Park III: dal cast ai dinosauri, tutte le curiosità sul film (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jurassic Park III: dal cast ai dinosauri, tutte le curiosità sul film Con l’arrivo nei cinema di tutto il mondo, nel 1993, di Jurassic Park, il regista Steven Spielberg mostrò le reali potenzialità della computer grafica, cambiando per sempre la settima arte. Sullo schermo era ora possibile veder prendere vita, dopo milioni di anni dalla loro estinzione, i celebri dinosauri in tutta la loro maestosità. Dato il successo di quel film, nel 1997 arrivò il suo primo sequel, Il mondo perduto – Jurassic Park, mentre è del 2001 il terzo capitolo della trilogia: Jurassic Park III. A dirigere quest’ultimo non vi è però più Spielberg, rimasto come produttore, bensì il regista Joe Johnston. Questi è un premio Oscar per gli effetti speciali di I predatori dell’arca perduta e nel corso della sua carriera ha diretto anche apprezzati film come Jumanji e Wolfman. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)III: dalailesulCon l’arrivo nei cinema di tutto il mondo, nel 1993, di, il regista Steven Spielberg mostrò le reali potenzialità della computer grafica, cambiando per sempre la settima arte. Sullo schermo era ora possibile veder prendere vita, dopo milioni di anni dalla loro estinzione, i celebriin tutta la loro maestosità. Dato il successo di quel, nel 1997 arrivò il suo primo sequel, Il mondo perduto –, mentre è del 2001 il terzo capitolo della trilogia:III. A dirigere quest’ultimo non vi è però più Spielberg, rimasto come produttore, bensì il regista Joe Johnston. Questi è un premio Oscar per gli effetti speciali di I predatori dell’arca perduta e nel corso della sua carriera ha diretto anche apprezzaticome Jumanji e Wolfman.

