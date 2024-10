Jesi / Scherma, spada e fioretto: una domenica di successi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli atleti Jesini o che si allenano nella palestra di via Solazzi del club Scherma Jesi sempre sugli scudi Jesi, 21 ottobre 2024 – Ancora una domenica dove la Scherma ha parlato principalmente lo Jesino sia che si tratti della specialità spada che fioretto. spada Al PalaScherma di Ancona 1° Prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani. Nella categoria Cadetti il primo gradino del podio è stato conquistato de Stanley Leech dell’Accademia della Scherma Fermo, seguito al 2° posto da Edoardo Villani del Club Scherma Jesi. 3° piazzamento ex aequo per Mattia Renzi dell’Accademia della Scherma Fermo e Alessio Bertulli del Fanum Fortunae Scherma. .com - Jesi / Scherma, spada e fioretto: una domenica di successi Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gli atletini o che si allenano nella palestra di via Solazzi del clubsempre sugli scudi, 21 ottobre 2024 – Ancora unadove laha parlato principalmente lono sia che si tratti della specialitàcheAl Paladi Ancona 1° Prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani. Nella categoria Cadetti il primo gradino del podio è stato conquistato de Stanley Leech dell’Accademia dellaFermo, seguito al 2° posto da Edoardo Villani del Club. 3° piazzamento ex aequo per Mattia Renzi dell’Accademia dellaFermo e Alessio Bertulli del Fanum Fortunae

