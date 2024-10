Jennifer Lawrence è incinta del secondo figlio (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice premio Oscar ha un figlio di due anni con il marito Cooke Maroney: «Il mio cuore si è esteso a una capacità che non conoscevo», aveva detto parlando della prima attesa Vanityfair.it - Jennifer Lawrence è incinta del secondo figlio Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'attrice premio Oscar ha undi due anni con il marito Cooke Maroney: «Il mio cuore si è esteso a una capacità che non conoscevo», aveva detto parlando della prima attesa

Jennifer Lawrence è di nuovo incinta - due anni dopo il primo figlio : “È spaventosa l’ansia della maternità” - Secondo figlio in arrivo, l'annuncio di Vogue. L'attrice, esplosa con la saga di Hunger Games, ha già un bimbo di due anni, di nome Cy, nato dal matrimonio con Cooke Maroney.Continua a leggere . (Fanpage.it)

