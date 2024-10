Jennifer Lawrence è di nuovo incinta, due anni dopo il primo figlio: “È spaventosa l’ansia della maternità” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondo figlio in arrivo, l'annuncio di Vogue. L'attrice, esplosa con la saga di Hunger Games, ha già un bimbo di due anni, di nome Cy, nato dal matrimonio con Cooke Maroney. Fanpage.it - Jennifer Lawrence è di nuovo incinta, due anni dopo il primo figlio: “È spaventosa l’ansia della maternità” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Secondoin arrivo, l'annuncio di Vogue. L'attrice, esplosa con la saga di Hunger Games, ha già un bimbo di due, di nome Cy, nato dal matrimonio con Cooke Maroney.

L’incredibile storia di Luciano - la sua memoria si è fermata a 39 anni fa : “Non so chi sono mia moglie e mio figlio” - A parte questo flash però tutti gli anni che vanno dal 1980 al 2019 sono stati letteralmente cancellati dalla memoria di Luciano. I medici avevano percepito che qualcosa non andava, sensazione che è stata confermata quando l’uomo non ha riconosciuto la moglie. Lei lo chiamava Luciano e lui si chiedeva come facesse a sapere il suo nome. (Dayitalianews.com)

Luciano D’Adamo - lo strano caso dell’uomo che ha perso 39 anni di memoria : «Non ricordo più mia moglie e mio figlio» - Luciano D’Adamo è stato investito da un’automobile qualche tempo fa. E io le rispondo: “Tu ci sei stata, io no”». E infine: «A volte dico che mi piacerebbe volare su un aereo, non l’ho mai fatto. Adesso si occupa della manutenzione in una scuola, passa le giornate in mezzo ai bambini, chiacchiera con i genitori: «Ogni tanto incontro qualcuno che mi saluta. (Open.online)

Bollate - a 99 anni organizza una festa per il figlio adottivo - A 99 anni, Carlo Galimberti, di Bollate, organizza una festa per il figlio adottivo. . Una trentina di persone si sono ritrovate domenica a pranzo all’oratorio maschile di Bollate per partecipare a un evento quantomeno singolare: la festa per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Fernando, il figlio adottivo del quasi centenario ex assessore Carlo Galimberti. (Ilnotiziario.net)