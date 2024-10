Quotidiano.net - Investimenti pubblici, il nodo del Fondo per il Made in Italy

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A DICEMBRE dello scorso anno, con l’approvazione dell’ultima legge finanziaria, il ministro Urso (nella foto in basso) ha annunciato la creazione di unnazionale per ilin. Il, con una dotazione di un miliardo di euro, nasceva con un approccio dichiaratamente interventista. Il governo si dichiarava pronto a diventare imprenditore, acquisendo, a prezzi di mercato, quote di aziende italiane operanti in quelle che venivano definite "filiere strategiche nazionali". Tuttavia, i contorni di queste filiere strategiche non sono mai stati chiariti, anche se una particolare attenzione veniva prestata all’accesso e al riciclo di materie prime critiche per lo sviluppo industriale. A quasi un anno dall’annuncio, ilnon è ancora stato costituito e nessun investimento è stato realizzato. Ci sono diverse ragioni per procedere con cautela.