Inter e Milan, torna la questione San Siro: incontro importante in vista – Sky (Di lunedì 21 ottobre 2024) Resta ancora da chiarire il tema San Siro per Inter e Milan, che ragionano ancora anche sulla possibilità di un nuovo stadio. Come riporta Sky Sport, è in programma domani un incontro per ragionare ulteriormente sulle migliori soluzioni da percorrere per tutti incontro IN PROGRAMMA – Proseguono i discorsi relativamente alla questione San Siro per quanto riguarda Inter e Milan. Nella giornata di domani è infatti previsto un incontro a Roma fra il Ministero delle Attività Culturali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rappresentanti di Oaktree e Red Bird e dirigenti delle due squadre. Resta da capire se si può trovare una soluzione per lo storico stadio Milanese e quale sia il percorso migliore delle due società relativamente alla costruzione di un nuovo impianto che potrà ancora essere condiviso dalle due squadre.

