Lanazione.it - Integrazione e nuove opportunità. Al via il piano Val di Magra solidale

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dare una possibilità concreta per migliorare la propria vita a chi è in difficoltà attraverso l’inserimento lavorativo e l’sociale. Questo lo scopo della Rete di sostegno e garanzia relativa al ‘Progetto territoriale Val di’ - di cui l’associazione Val diè l’ente capofila - che mira a coinvolgere tutti i comuni della vallata, le associazioni di categoria e le imprese del territorio che vorranno cogliere lecontributive previste dall’invito di Regione Liguria, cui il Comune di Santo Stefanoha recentemente aderito. Il fine del progetto sociale è quello di inserire e stabilizzare i soggetti beneficiari dell’operazione. Realizzare percorsi integrati di formazione, orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro rivolti a immigrati, minoranze, a persone in esecuzione penale ed ex detenuti.