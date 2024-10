Inquinamento e rischi per la salute al centro di un convegno Ail (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’Inquinamento rappresenta un rischio ormai accertato per la salute, soprattutto in presenza di elevate concentrazioni di inquinanti anche per brevi periodi o l’esposizione a basse concentrazioni per lunghi periodi di tempo. Questo il tema al centro del convegno che si è svolto al centro Congressi Roma Eventi-Fontana di Trevi, dal titolo “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita” organizzato dall’Associazione italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (Ail). xl5/f04/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Inquinamento e rischi per la salute al centro di un convegno Ail Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’rappresenta uno ormai accertato per la, soprattutto in presenza di elevate concentrazioni di inquinanti anche per brevi periodi o l’esposizione a basse concentrazioni per lunghi periodi di tempo. Questo il tema aldelche si è svolto alCongressi Roma Eventi-Fontana di Trevi, dal titolo “Curare è prendersi cura. Impatto ambientale eo sanitario, benessere e stili di vita” organizzato dall’Associazione italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma (Ail). xl5/f04/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

