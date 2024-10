In auto con 15 chili di droga, copia casertana arrestata in trasferta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sorpresi in auto con 15 chili di droga, due casertani arrestati nel foggiano. I due soggetti sono stati beccati durante un controllo della circolazione stradale: i carabinieri hanno notato un'auto a velocità sostenuta verso il centro abitato di San Severo. Dopo averla raggiunta, hanno effettuato Casertanews.it - In auto con 15 chili di droga, copia casertana arrestata in trasferta Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sorpresi incon 15di, due casertani arrestati nel foggiano. I due soggetti sono stati beccati durante un controllo della circolazione stradale: i carabinieri hanno notato un'a velocità sostenuta verso il centro abitato di San Severo. Dopo averla raggiunta, hanno effettuato

