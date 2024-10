Il sondaggio di YouTrend: calano Fratelli d'Italia e Pd, non piacciono i centri in Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) calano i primi due, salgono gli inseguitori. Si potrebbe riassumere così l'ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24, che misura le intenzioni di voto degli Italiani. rispetto alla rilevazione dello scorso 23 settembre, infatti, sia Fratelli d'Italia che il Partito Democratico perdono qualche Europa.today.it - Il sondaggio di YouTrend: calano Fratelli d'Italia e Pd, non piacciono i centri in Albania Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)i primi due, salgono gli inseguitori. Si potrebbe riassumere così l'ultimodiper SkyTg24, che misura le intenzioni di voto deglini. rispetto alla rilevazione dello scorso 23 settembre, infatti, siad'che il Partito Democratico perdono qualche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Politica : sondaggio Youtrend per Sky - Fdi 5 punti sopra Pd - bene Lega e M5S - (Adnkronos) - Secondo il sondaggio odierno di Youtrend per Sky TG24, rispetto a un mese fa calano leggermente i primi due partiti, Fratelli d'Italia (28,2%, -0,2%) e Pd (23,2%, -0,3%). Roma, 21 ott. Seguono AVS (7%) e i partiti dell'ex Terzo Polo, entrambi in discesa: Azione (3,2%, -0,5 punti) e Italia Viva (2,5%, -0,6). (Liberoquotidiano.it)

Sondaggio YouTrend : Il Pd a meno di 5 punti da Fratelli d'Italia - Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend per Sky TG24, il partito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il 28,4 per cento (-0,2) è ora a meno di 5 punti di distanza da quello di Elly Schlein, stabile al 23,5 (+0. Si assottiglia il divario tra Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. (Today.it)

Politica. sondaggio Youtrend per Sky - torna sotto i 5 punti divario Fdi-Pd - In lieve calo AVS (6,8%), mentre sono in crescita tutti i partiti centristi, con Azione (3,7%) che resta davanti a Italia Viva (3,1%) e +Europa (2,4%). Roma, 23 set. (Adnkronos) - Torna sotto i 5 punti il divario fra Fratelli d'Italia (28,4%) e Partito Democratico (23,5%), secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24. (Liberoquotidiano.it)