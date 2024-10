Il socio di Chiara Ferragni, Pasquale Morgese, pronto a farle causa? “Il bilancio del 2023 non è ancora stato presentato” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aumentano le turbolenze per la società Fenice, l’azienda proprietaria dei marchi di Chiara Ferragni, sulla quale penderebbe l’intero futuro del gruppo capitanato dall’imprenditrice cremasca. All’influencer, che detiene il 32,5% del capitale e ricopre la carica di amministratore delegato, e al suo socio, e presidente della società, Paolo Barletta (40%), sarebbero state recapitate le lettere, durissime, da parte del terzo socio, Pasquale Morgese, che possiede il 27,5% delle quote societarie. L’imprenditore pugliese, riporta il Corriere della Sera, avrebbe fatto richiesta, tramite il suo legale Filippo Garbagnati, di rendere conto dell’andamento della società e convocare immediatamente un’assemblea per votare il progetto di bilancio 2023, che non è ancora stato presentato. Ilfattoquotidiano.it - Il socio di Chiara Ferragni, Pasquale Morgese, pronto a farle causa? “Il bilancio del 2023 non è ancora stato presentato” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Aumentano le turbolenze per la società Fenice, l’azienda proprietaria dei marchi di, sulla quale penderebbe l’intero futuro del gruppo capitanato dall’imprenditrice cremasca. All’influencer, che detiene il 32,5% del capitale e ricopre la carica di amministratore delegato, e al suo, e presidente della società, Paolo Barletta (40%), sarebbero state recapitate le lettere, durissime, da parte del terzo, che possiede il 27,5% delle quote societarie. L’imprenditore pugliese, riporta il Corriere della Sera, avrebbe fatto richiesta, tramite il suo legale Filippo Garbagnati, di rendere conto dell’andamento della società e convocare immediatamente un’assemblea per votare il progetto di, che non è

