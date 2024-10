Il maltempo non si placa, allerta in diverse regioni e scuole chiuse: dove (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il maltempo continua a flagellare l’Italia, con piogge e temporali previsti anche per domani, martedì 22 ottobre. Dopo le recenti alluvioni e frane, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo rossa per alcune zone dell’Emilia Romagna a causa del rischio idraulico derivante dalle piene dei fiumi, in particolare lungo il Po. È stata diramata anche un’allerta arancione per altre aree della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, mentre altre otto regioni sono in allerta gialla per rischio idro-meteorologico. Thesocialpost.it - Il maltempo non si placa, allerta in diverse regioni e scuole chiuse: dove Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcontinua a flagellare l’Italia, con piogge e temporali previsti anche per domani, martedì 22 ottobre. Dopo le recenti alluvioni e frane, la Protezione Civile ha emesso un avviso dimeteo rossa per alcune zone dell’Emilia Romagna a causa del rischio idraulico derivante dalle piene dei fiumi, in particolare lungo il Po. È stata diramata anche un’arancione per altre aree della Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, mentre altre ottosono ingialla per rischio idro-meteorologico.

