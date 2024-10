Gaeta.it - Il liceo classico “Quinto Orazio Flacco” celebra Franco Di Mare con l’intitolazione della nuova Web TV

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il” ha onorato la memoria del giornalista e scrittoreDi, intitolando a lui laWeb TV dell’istituto. L’occasione è stata segnata dall’evento “Digital Humanities & Communication: il ruolo dell’Artificial Intelligence”, tenutosi il 18 ottobre. Questa iniziativa ha evidenziato l’importanza dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione dei mezzi di informazione, attraverso un confronto tra alunni e professionisti del giornalismo. Un evento di riflessione e confronto L’incontro è stato organizzato in collabne con l’Ordine dei GiornalistiCampania e la testata online CoMeTe, presentandosi come un’importante piattaforma per discutere le sfide e le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti.