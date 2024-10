Il comunicato della Juventus dopo l’hacking dell’account X annuncia la firma di Guler (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 16:58:06 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Juventus ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo che lunedì il suo account X in lingua inglese ha fatto un annuncio di trasferimento sorprendente e non autorizzato. I fan sono rimasti sbalorditi quando l’account è apparso per annunciare la firma del giovane talento del Real Madrid, Arda Guler. Il post, che ha colto molti di sorpresa, recitava: “Benvenuta alla Juventus, Arda Guler! L’astro nascente del calcio fa ormai parte della famiglia #Juventus! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio?” Sebbene si vocifera che Guler possa unirsi alla Juventus in prestito, l’annuncio ha lasciato perplessi i fan, soprattutto considerando che mancano ancora sei settimane alla finestra di mercato di gennaio. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-21 16:58:06 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Laha rilasciato una dichiarazione ufficialeche lunedì il suo account X in lingua inglese ha fatto un annuncio di trasferimento sorprendente e non autorizzato. I fan sono rimasti sbalorditi quando l’account è apparso perre ladel giovane talento del Real Madrid, Arda. Il post, che ha colto molti di sorpresa, recitava: “Benvenuta alla, Arda! L’astro nascente del calcio fa ormai partefamiglia #! Pronti a fare la storia insieme in questo nuovo viaggio?” Sebbene si vocifera chepossa unirsi allain prestito, l’annuncio ha lasciato perplessi i fan, soprattutto considerando che mancano ancora sei settimane alla finestra di mercato di gennaio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ismajli è il nuovo Bremer : dopo Dovbyk e Vlahovic - annullato anche Lukaku. È già sfida Juventus-Inter sul mercato - Un autentico muro difensivo, un marcatore vecchio stile, arcigno e in grado di annullare tutti i nove più importanti della nostra Serie A.... (Calciomercato.com)

Svaligiata la casa di Douglas Luiz e Alisha Lehmann dopo Juventus-Lazio. Il maxi-bottino dei ladri : portati via orologi e collane - L’allarme è scattato in piena notte: sul posto Polizia e Scientifica per i rilievi del caso. Mentre erano entrambi fuori casa, la loro villa è stata svaligiata. La svizzera invece era già in ritiro per il match della Juventus Women contro l’Inter a Milano. I ladri hanno portato via un maxi-bottino, dal valore probabilmente superiore al mezzo milione di euro, composto anche da 11 orologi di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Clamoroso Douglas Luiz - casa svaligiata dopo le polemiche in Juventus-Lazio! - Tra gli oggetti rubati, spiccano undici orologi di grande valore e vari gioielli appartenenti alla compagna di Luiz, la calciatrice Alisha Lehmann, attualmente in forza alla Juventus Women. Ora, oltre alle discussioni sportive, il brasiliano dovrà affrontare le conseguenze di questo furto. Fortunatamente, nessuno dei due era presente in casa al momento dell’effrazione: Lehmann era impegnata con ... (Inter-news.it)