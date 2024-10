Il caso della strada abusiva accanto al cancello del parco Libero Grassi: "Entrano ladri d'auto e bracconieri" (Di lunedì 21 ottobre 2024) accanto al cancello del parco Libero Grassi c'è una strada abusiva. Lo denuncia il Gruppo Adorno, associazione di volontari specializzati in antibracconaggio, che già nei mesi scorsi aveva segnalato "la gravissima situazione di degrado in cui versa il parco intitolato all’imprenditore ucciso nel Palermotoday.it - Il caso della strada abusiva accanto al cancello del parco Libero Grassi: "Entrano ladri d'auto e bracconieri" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)aldelc'è una. Lo denuncia il Gruppo Adorno, associazione di volontari specializzati in antibracconaggio, che già nei mesi scorsi aveva segnalato "la gravissima situazione di degrado in cui versa ilintitolato all’imprenditore ucciso nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestrati e distrutti 500 chili di alimenti venduti in strada abusivamente a Tarderia - I carabinieri della compagnia di Acireale e della stazione di Pedara, in collaborazione con gli ispettori del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia della Forestale e con i veterinari dell’Asp di Gravina, hanno svolto dei controlli nella frazione pedarese di Tarderia. Un 65enne del... (Cataniatoday.it)

Frana Mingardina - strada aperta abusivamente nella notte : indagini in corso - Gli operai sono intervenuti per ripristinare le barriere e chiudere nuovamente la strada, che era stata interdetta per motivi di sicurezza. . . La strada Mingardina, chiusa dalla Provincia a causa di una frana avvenuta tra sabato e domenica, è stata aperta abusivamente da ignoti. Le indagini Le. (Salernotoday.it)

"Discarica abusiva nel tratto di strada tra San Giuliano Terme e il Foro di Lucca" - Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale di minoranza Lista Civica Boggi Sindaco, segnala una grave situazione di degrado ambientale presente nel tratto di strada tra il Comune di San Giuliano Terme e il Foro di Lucca. . . . "Lungo uno dei tornanti del percorso - scrive in una nota - precisamente sul. (Pisatoday.it)