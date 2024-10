Ict, tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-tech e le sfide delle startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centro della terza edizione dell''Ai&vr festival multiverse world', il festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, che si svolgerà a Torino il 22 ottobre nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, chiamando a raccolta anche quest'anno, dopo il grande successo delle passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. L'iniziativa raccoglie l'eredità del festival del Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia. Iltempo.it - Ict, tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-e lee startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centroa terza''Ai&vr', ildedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universoa comunicazione digitale, che si svolgerà a Torino il 22 ottobre nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale del Cinema, chiamando a raccolta anche quest'anno, dopo il grande successoe passate edizioni, le eccellenze dei giovani innovatori italiani in una preziosa occasione di incontro e confronto. L'iniziativa raccoglie l'eredità deldel Metaverso, diventando oggi "Multiverso", evolvendosi anch'esso esattamente come le nuove tecnologie in un processo ancora più d'avanguardia.

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' - Fabrizio Lobasso Vdg dgsp- Maeci. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di Sanpaolo, Rai Cinema come main cultural partner e A2A come knowledge expert. E poi ancora, la Mobilità del futuro: nuovi scenari e prospettive a cura di Ferrovie dello Stato Italiane con Mario Tartaglia, leader of fs research centre, Ferrovie dello Stato Italiane; Realtà virtuale e Metaverso, le sfide dell'innovazione ... (Liberoquotidiano.it)

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell”Ai&vr festival multiverse world’ - . (Adnkronos) – Intelligenza artificiale e realtà virtuale tra economia digitale, i nuovi trend del mondo big-tech e le sfide delle startup più innovative. Sono questi i grandi temi al centro della terza edizione dell''Ai&vr festival multiverse world', il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, che si svolgerà a […] The post Ict, tutte le ... (Lidentita.it)

Ict - tutte le sfide del big-tech in nuova edizione dell''Ai&vr festival multiverse world' - Tra i main sponsor, invece, Ferrovie dello Stato Italiane, Meta, Reply, Tinexta Cyber, Team System, CSI Piemonte; e tra gli official partner Museo Nazionale del Cinema di Torino, Torino Airport, Archivio Storico Olivetti, Sella Lab, Flixbus, Errebian, Mama Industry, Aedi - associazione editori digitali italiani ed alé comunicare per strategie, Angi ricerche e lab 21. (Liberoquotidiano.it)