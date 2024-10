I Limp Bizkit tornano in Italia dopo nove anni: annunciata una data a Bologna (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’attesa durata nove anni, quella dei fans dei Limp Bizkit. La band di Jacksonville, capitanata da Fred Durst, ha appena annunciato il suo ritorno nel Bel Paese per un’unica data Italiana. L’appuntamento è previsto per il 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Bologna. Pionieri del nu metal e rinomati mostri da palcoscenico, porteranno il loro tour LOSERVILLE 2025 nel capoluogo emiliano, una tappa che promette di essere uno show indimenticabile. Durst e soci sono diventati popolari tra la fine degli anni Novanta e iDuemila, proponendo una versione moderna del loro genere ibrido, a metà tra il rap e il nu metal. dopo gli iniziatori di questa corrente musicale, i Korn e i Deftones, sono stati anche tra i primi ad ottenere successo, con oltre cinquanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Metropolitanmagazine.it - I Limp Bizkit tornano in Italia dopo nove anni: annunciata una data a Bologna Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un’attesa durata, quella dei fans dei. La band di Jacksonville, capitanata da Fred Durst, ha appena annunciato il suo ritorno nel Bel Paese per un’unicana. L’appuntamento è previsto per il 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di. Pionieri del nu metal e rinomati mostri da palcoscenico, porteranno il loro tour LOSERVILLE 2025 nel capoluogo emiliano, una tappa che promette di essere uno show indimenticabile. Durst e soci sono diventati popolari tra la fine degliNovanta e iDuemila, proponendo una versione moderna del loro genere ibrido, a metà tra il rap e il nu metal.gli iniziatori di questa corrente musicale, i Korn e i Deftones, sono stati anche tra i primi ad ottenere successo, con oltre cinquanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Limp Bizkit tour 2025. La band torna in Italia per un unico appuntamento - I Limp Bizkit tornano in Italia dopo nove anni. I dettagli del loro concerto a Bologna e gli artisti che apriranno l'evento ... (sentireascoltare.com)

'I'll greet': Fans sent into frenzy after popular metal band announce Glasgow gig - A popular metal band are coming to Glasgow - and fans are going wild. Limp Bizket, known for tunes like Break Stuff and Take A Look Around, will be performing at the OVO Hydro in the West End of the ... (msn.com)

Limp Bizkit announce Loserville 2025 UK and Ireland arena dates - Limp Bizkit will return in March, playing five massive headline shows in Glasgow, Dublin, Birmingham, Manchester and London. (kerrang.com)