I fondi ora affossano la transizione green (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anni di costante martellamento da parte di media e politica hanno provato a convincerci dell'inevitabilità della transizione green. Dai "Fridays for future" di thunberghiana memoria al "green Deal" prodotto negli uffici di Bruxelles, l'ideologia green ha oramai assunto contorni pseudoreligiosi. Ai pochi arditi che osano porre obiezioni di sorta spetta lo spietato giudizio della nuova "inquisizione verde". A rimischiare le carte, fornendo un'analisi oggettiva di come i mercati finanziari stiano giudicando gli asset legati all'economia green, ci ha pensato un'analisi di Bloomberg, stilata grazie ai dati forniti da più di 500 fondi ad Hazeltree, un compilatore di dati cloud-based.

