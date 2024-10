Hoeness (All. Stoccarda): «Inzaghi? All’Inter gran lavoro, apprezzo» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tecnico dello Stoccarda Hoeness ha rilevato di apprezzare tanto Simone Inzaghi e il suo lavoro All’Inter in questi anni. MODELLI ITALIANI – Sebastian Hoeness domani affronterà la Juventus sulla panchina dello Stoccarda. L’allenatore tedesco, 42 anni, ha risposto così alla domanda posta su Sky Sport sugli allenatori italiani: «Non ho avuto un vero e proprio modello in questi anni tra gli allenatori italiani. Ma ho apprezzato e apprezzo molto Roberto De Zerbi, per quello che ha fatto allo Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi per quello che ha fatto chiaramente All’Inter e apprezzo anche Thiago Motta, perché quello che hanno fatto a Bologna è stato molto simile a quello che abbiamo fatto noi allo Stoccarda lo scorso anno». D’altronde ormai i complimenti per Inzaghi arrivano da tutto il mondo per quanto fatto in questi anni All’Inter. Inter-news.it - Hoeness (All. Stoccarda): «Inzaghi? All’Inter gran lavoro, apprezzo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tecnico delloha rilevato di apprezzare tanto Simonee il suoin questi anni. MODELLI ITALIANI – Sebastiandomani affronterà la Juventus sulla panchina dello. L’allenatore tedesco, 42 anni, ha risposto così alla domanda posta su Sky Sport sugli allenatori italiani: «Non ho avuto un vero e proprio modello in questi anni tra gli allenatori italiani. Ma ho apprezzato emolto Roberto De Zerbi, per quello che ha fatto allo Shakhtar Donetsk, Simoneper quello che ha fatto chiaramenteanche Thiago Motta, perché quello che hanno fatto a Bologna è stato molto simile a quello che abbiamo fatto noi allolo scorso anno». D’altronde ormai i complimenti perarrivano da tutto il mondo per quanto fatto in questi anni

