“Ho mandato via la mafia sparando in piazza”: condannato a 5 anni ‘er Nasca’, il boss di Ostia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roberto De Santis, detto 'er Nasca', è stato portato in carcere per scontare una pena a cinque anni: ha tentato di estorcere denaro a un'imprenditrice, utilizzando il metodo mafioso. Fanpage.it - “Ho mandato via la mafia sparando in piazza”: condannato a 5 anni ‘er Nasca’, il boss di Ostia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roberto De Santis, detto 'er Nasca', è stato portato in carcere per scontare una pena a cinque: ha tentato di estorcere denaro a un'imprenditrice, utilizzando il metodo mafioso.

