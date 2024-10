Lapresse.it - Giustizia: Melillo, indipendenza comporta pressioni e polemiche mai cercate

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Napoli, 21 ott. (LaPresse) – Bisogna contrastare “il diffondersi di sentimenti di rassegnazione e di indifferenza alle difficoltà dellae alle condizioni nelle quali i cittadini vengono spesso accolti nel palazzo di, in qualsiasi veste. Un sentimento di rassegnazione e indifferenza che non può appartenere alla Magistratura che vede nella Costituzione non un testo astratto, ma una fonte di ispirazione quotidiana anche nei momenti difficili nei quali esercitare la giurisdizione conl’esposizione a, e anche a, mai”. Lo ha detto Giovanni, procuratore nazionale antimafia, intervenuto a Napoli alla cerimonia di immissione in possesso delle funzioni del nuovo procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro.