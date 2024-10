Ilgiorno.it - Gira il mondo in bici ma finisce picchiato e rapinato in via Farini a Milano: la storia del travel blogger Tatsuya Kushihara

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Hato mezzoincletta finché non ha raggiunto via, dove è stato: i ladri gli hanno portato via proprio lache lo aveva accompagnato per tanti chilometri. È successo algiapponese di 19 anni. Prima di arrivare in Italia,aveva attraversato Slovenia, Bulgaria, Tanzania, Kenya, Turchia. E prima ancora India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Malesia e Singapore. Ma è bastato entrare a– città col più alto numero di reati in Italia – per finire vittima dei malviventi. L’influencer, che ha 17mila follower su Instagram e 20mila du TikTok, ha raccontato al Corriere della Sera che era seduto al Mc Donald’s di via, zona Maciachini, quando ha notato che qualcuno gli aveva rubato la. Mentre stava raccogliendo i bagagli che erano legati al mezzo, un uomo gli si è avvicinato.