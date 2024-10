Giovedì alla CIA di Benevento la presentazione del progetto ‘Circularolive’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 24 ottobre alle ore 16:00 presso la Sala Conferenze della Cia di Benevento ci sarà la presentazione del progetto Circularolive – Olivicoltura e allevamenti interni della Campania in una prospettiva di economia circolare: sostenibilità economica e ambientale, benessere animale, e qualità dei prodotti finali. Un progetto finanziato dalla Regione Campania, Misura 16 “Cooperazione” del PSR Campania 14/20 – Tipologia di Intervento16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” – Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”. Anteprima24.it - Giovedì alla CIA di Benevento la presentazione del progetto ‘Circularolive’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti24 ottobre alle ore 16:00 presso la Sala Conferenze della Cia dici sarà ladelCircularolive – Olivicoltura e allevamenti interni della Campania in una prospettiva di economia circolare: sostenibilità economica e ambientale, benessere animale, e qualità dei prodotti finali. Unfinanziato dRegione Campania, Misura 16 “Cooperazione” del PSR Campania 14/20 – Tipologia di Intervento16.1.2 “Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano” – Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”.

'Benevento Boost- Il tuo passaporto per restare' : aperti i termini per la presentazione delle istanze. Il Comune di Benevento selezionerà giovani Under 35 residenti nei Comuni di Benevento e provincia, appartenenti alla categoria dei Neet (le persone che non sono impegnati nè in attività di studio, né lavorative) o inoccupati, con interesse per il lavoro in proprio e l'avviamento di un'attività d'impresa.

Il progetto dura 12 mesi e ha la finalità di generare almeno 5 imprese giovanili o start up. L'avviso in forma integrale è consultabile al seguente link: https://web.google.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=34578

Presentazione corso arbitri : a Benevento ospite l'internazionale Marco Guida. Giovedì 10 ottobre 2024, presso l'Auditorium Spina Verde – "A. Tanga", si terrà l'incontro di presentazione del Corso Arbitri di Calcio della sezione AIA di Benevento, un'opportunità unica per tutti gli appassionati di avvicinarsi al mondo del calcio. La sua esperienza e professionalità lo rendono un modello da seguire per i giovani aspiranti arbitri.