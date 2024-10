Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, la proposta di matrimonio da sogno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno deciso di sposarsi e per farlo sapere a tutti i suoi ammiratori, il portiere della nazionale italiana ha condiviso, sul suo profilo Instagram ufficiale, il video della romantica proposta di nozze, con cui ha chiesto la mano della compagna. L’amato calciatore, infatti, ha scelto una location da sogno per la richiesta più importane della vita, con vista proprio sulla Tour Eiffel, simbolo della città , dove si è trasferito da diverso tempo con lei. Dopo essere diventati genitori, a settembre scorso, del piccolo Leo, quindi, la coppia è pronta a questo nuovo passo importante. Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, la proposta di matrimonio Gigio Donnarumma è, senza dubbio, un talento del calcio italiano. Dilei.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano, la proposta di matrimonio da sogno Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)hanno deciso di sposarsi e per farlo sapere a tutti i suoi ammiratori, il portiere della nazionale italiana ha condiviso, sul suo profilo Instagram ufficiale, il video della romanticadi nozze, con cui ha chiesto la mano della compagna. L’amato calciatore, infatti, ha scelto una location daper la richiesta più importane della vita, con vista proprio sulla Tour Eiffel, simbolo della città , dove si è trasferito da diverso tempo con lei. Dopo essere diventati genitori, a settembre scorso, del piccolo Leo, quindi, la coppia è pronta a questo nuovo passo importante., ladiè, senza dubbio, un talento del calcio italiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gianluigi Donnarumma è diventato papà . L’annuncio con la compagna Alessia Elefante : “Emozionato all’idea di costruire una vita di ricordi insieme” - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) L'articolo Gianluigi Donnarumma è diventato papà . . Il club fa tanti auguri a Gigio e alla donna che ha dato alla vita il piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene”, ha scritto il club transalpino. (Ilfattoquotidiano.it)

Gigio Donnarumma è diventato papà : nato il primo figlio con Alessia Elefante - Il PSG con un tweet ha fatto sapere che Alessia Elefante ha partorito: è nato Leo, il primo figlio del portiere Gigio Donnarumma e compagna con la quale sta insieme dal 2016.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante fanno il calco del pancione e aspettano l’arrivo del bebè : “Non vediamo l’ora di conoscerti” - Moltissime neomamme, invece, approfittano di questo istante per dare il meglio di sé anche dal punto di vista professionale e nella vita emotiva. “Per me è un’emozione forte, riproporre la mia scultura Madre, – ha commentato la Loffredo come riporta Fanpage, a commento del video che la ritrae all’opera a bordo piscina – che ora è un’opera itinerante, sui corpi delle donne. (Ilfattoquotidiano.it)