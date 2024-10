Anteprima24.it - Genea Lanzara, fatale ai salernitani la ripresa: l’Haenna vince con un +9

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNulla da fare per la. Arrivati quasi al giro di boa del girone di andata di Serie A Silver, irestano fermi in classifica con un solo punto all’attivo. Le assenze di Arena, Cuzzi, Mendo nonché le precarie condizioni di Lettera e Bernachea, entrambi comunque in campo, continuano a pesare sull’economia di gioco dellache, tuttavia, può e deve fare di più. Il campionato sta prendendo il largo ed isono attesi da delicate sfide nelle prossime giornate, ormai giá da considerare da dentro e fuori per capire il ruolo che potranno recitare capitan Milano e compagni. Nella gara andata in scena alla Palestra Polisportiva di Enna partono forte i padroni di casa con un fulmineo 4-0.