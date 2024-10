G7 Napoli, Crosetto: “Unità e innovazione per il caccia di sesta generazione” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il G7 della Difesa di Napoli ha sottolineato la volontà di rafforzare la cooperazione internazionale di fronte a minacce globali sempre più complesse, con particolare attenzione alla sicurezza collettiva L'articolo G7 Napoli, Crosetto: “Unità e innovazione per il caccia di sesta generazione” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - G7 Napoli, Crosetto: “Unità e innovazione per il caccia di sesta generazione” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il G7 della Difesa diha sottolineato la volontà di rafforzare la cooperazione internazionale di fronte a minacce globali sempre più complesse, con particolare attenzione alla sicurezza collettiva L'articolo G7: “per ildi” proviene da Il Difforme.

G7 a Napoli - Crosetto : “Una sfida per la libertà contro l’aggressione all’Ucraina e le tensioni in Medio Oriente” - Con queste parole il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha aperto i lavori del G7 di Napoli, riferendosi alle attuali crisi mondiali. Il ricorso al potere militare e a strumenti ibridi alla ricerca di guadagni territoriali o di un’espansione maligna delle aree di influenza sono purtroppo diventati un modus operandi ricorrente”, ha sottolineato Guido Crosetto durante l’analisi generale ... (Secoloditalia.it)

?G7 Difesa a Napoli - il ministro Guido Crosetto apre i lavori al Palazzo Reale - Si aprono questa mattina a Palazzo Reale a Napoli i lavori del G7 Difesa. Nel cortile d'onore ha avuto luogo la cerimonia di saluto con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha... (Ilmattino.it)

G7 Difesa - il ministro Crosetto apre i lavori a Napoli - Partecipano ai lavori della riunione ministeriale anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Sul tavolo anche la situazione in Medioriente, Africa e Indo-Pacifico. Una sessione di lavoro sarà dedicata alla guerra in Ucraina ed è possibile la partecipazione del ministro della ... (Ildenaro.it)