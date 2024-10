Corrieretoscano.it - Furto di gasolio in un mezzo di Autolinee Toscane in sosta notturna

(Di lunedì 21 ottobre 2024) DICOMANO –diin unodiininforma che presenterà formale denuncia per ildiad un bus accaduto giovedì scorso a Dicomano. Ilera inad un parcheggio in località Borghetto. Il conducente, intento a partire per svolgere il servizio di trasporto pubblico locale, ha notato la forzatura e rottura del bocchettone della benzina e, acceso il, ha notato il serbatoio vuoto. Il bus era stato quindi derubato di 150 litri di. Questo ha reso inutilizzabile ilper la partenza immediata. La messa in sicurezza del veicolo e del bocchettone, e il dover rifare il pieno, ha costretto a ritardare la partenza di 10 minuti. Finite le prime corse il bus poi è stato poi portato all’officina per essere sistemato in modo strutturale.