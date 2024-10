Ilnapolista.it - Fonseca, altra stoccata a Leao: «Tutti oggi devono sia attaccare che difendere. Son, esterno del Tottenham, lo fa»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Si ritorna già in campo per la Champions, domani sarà il turno del Milan che ospita a San Siro il Club Brugge. Fischio d’inizio alle 18:45. La conferenza stampa di Pauloprima del match di domani sera. Le sue parole riportate da Tmw.: «Devo capire cosa fare per migliorare l’atteggiamento di squadra» La Champions del Milan comincia domani? «È quello che vogliamo. Liverpool e Bayer sono tra le più forti d’Europa, ma sono state due partite diverse per me: col Liverpool in difficoltà, col Bayer abbiamo fatto una bellissima partita del secondo tempo dando segnali di crescita. Dobbiamo continuare a crescere, anche se il Brugge è una partita difficile. Dobbiamo vincere se vogliamo continuare in Champions. Non è decisiva, perché poi ci sono altre 5 partite, ma è importante domani». Quanto è importante recuperaree Theo? «Giocheranno entrambi domani dal primo minuto.