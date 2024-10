Velvetmag.it - Ferrari, trionfo con doppietta Leclerc-Sainz al Gp di Austin

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Gran Premio degli Stati Uniti 2024 si è rivelato un vero capolavoro per la Scuderia, che ha conquistato una straordinariasul Circuit of the Americas (COTA) di, Texas. Charlesha dominato la gara, tagliando per primo il traguardo, seguito dal compagno di squadra Carlos. La scuderia di Maranello ha vissuto una delle giornate più memorabili della stagione. La gara ha vistoprotagonista fin dal via, con una strategia impeccabile che ha permesso adi partire alla grande, conquistando la testa della corsa e mantenendola fino alla fine. Il successo diin seconda posizione ha completato la giornata perfetta per il team, portandoa riaccendere le speranze nel campionato costruttori. Max Verstappen, nonostante una lotta accesa con Lando Norris, ha completato il podio in terza posizione.