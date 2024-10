Oasport.it - F1, promossi e bocciati GP USA 2024: Leclerc dominante, Verstappen sorride, Norris rovina tutto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) ICHARLES(Ferrari): una vittoria sensazionale. Una gara perfetta, sin dal primo metro. Il monegasco lascia chebattaglino in curva 1, si prende l’interno della curva e prende il comando della gara. Non lo molla più fino alla fine con una prestazione solidissima. Mai una sbavatura. Gestione di SF-24 e gomme impeccabile. Un successo scintillante. MAX(Red Bull): ok, non vince da 9 gare domenicali, ma lascia il Texas allungando di nuovo su Lando. Vince di forza la Sprint Race, centra il podio nella gara lunga e, soprat, conferma di mettere pressione a Landocome si è visto palesemente in partenza e nel corpo a corpo finale. Non vince, ma di sicuro non perde. Fondamentale per raggiungere il suo quarto titolo consecutivo.