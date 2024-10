F1, GP Messico 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula 1 2024 entra nella fase decisiva: dal 25 al 27 ottobre andrà in scena il Gran Premio del Messico, la seconda tappa di un trittico di gare in America. Si tratta del quintultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara. Aperta la situazione per i costruttori: la Ferrari può avvicinarsi al vertice, in virtù a quello che ha dimostrato al COTA con una doppietta da urlo di Leclerc e Sainz. Oasport.it - F1, GP Messico 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 25-27 ottobre Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula 1entra nella fase decisiva: dal 25 al 27andrà in scena il Gran Premio del, la seconda tappa di un trittico di gare in America. Si tratta del quintultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara. Aperta la situazione per i costruttori: la Ferrari può avvicinarsi al vertice, in virtù a quello che ha dimostrato al COTA con una doppietta da urlo di Leclerc e Sainz.

