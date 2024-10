Errori, infezioni e assenteismi: il caso della malasanità in Puglia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanti i casi riscontrati in Puglia legati a presunte, e accertate, mancanze dei medici nella cura dei pazienti che poi ne subiscono le conseguenze Ilgiornale.it - Errori, infezioni e assenteismi: il caso della malasanità in Puglia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tanti i casi riscontrati inlegati a presunte, e accertate, mancanze dei medici nella cura dei pazienti che poi ne subiscono le conseguenze

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Don Luigi Ciotti : "Terre di Puglia non ce l'ha fatta per errori in buona fede" - Questo uno degli errori che hanno portato al fallimento della cooperativa “Terre di Puglia”, che sotto l’egida di Libera gestisce, dal 2008, dei terreni confiscati alla Sacra Corona unità nei territori di. . . BRINDISI – Migliaia di bottiglie di vino messe da parte, a causa di una etichetta sbagliata. (Brindisireport.it)