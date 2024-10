Elezioni regionali, Fiumi (Civici, con de Pascale Presidente) a Cesenatico per presentare la sua candidatura (Di lunedì 21 ottobre 2024) Michele Fiumi torna a Cesenatico. Colui che, a cavallo dello scorso millennio, fu lo storico “braccio destro” del sindaco Damiano Zoffoli torna in città per presentare la sua candidatura sotto le insegne della lista “Civici, con de Pascale Presidente” per le Elezioni regionali del 17-18 novembre Cesenatoday.it - Elezioni regionali, Fiumi (Civici, con de Pascale Presidente) a Cesenatico per presentare la sua candidatura Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Micheletorna a. Colui che, a cavallo dello scorso millennio, fu lo storico “braccio destro” del sindaco Damiano Zoffoli torna in città perla suasotto le insegne della lista “, con de” per ledel 17-18 novembre

Regionali - Fiumi (civici con de Pascale) : “Sull’alluvione Pompignoli è un disco rotto - strumentalizzazioni elettorali” - . “A volte mi chiedo: se non ci fosse stata l’alluvione, certi politici di cosa avrebbero parlato? La domanda mi sorge spontanea ogni qual volta leggo il solito intervento ‘copia e incolla’ di Massimiliano Pompignoli che, evidentemente convinto che il tema paghi in termini di consensi, ha deciso di. (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Fiumi (civici con de Pascale) : "Servono misure immediate a favore dei medici di famiglia" - "In una società che invecchia inesorabilmente, la sanità, oggi come non mai, è una delle grandi priorità dei cittadini sempre più preoccupati per il buon funzionamento dell’assistenza sanitaria di base e specialistica". Parte da questa premessa l’analisi di Michele Fiumi, candidato al consiglio... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Michele Fiumi (civici con de Pascale) : "All'aeroporto di Forlì mancano le strategie di incoming" - "Il sistema aeroportuale romagnolo resta impelagato nelle contraddizioni di sempre e gli ultimi numeri ufficiali del ‘Ridolfi’, seppur presentati in maniera enfatica, confermano in realtà la sensazione, tutt’altro che inedita, di uno scalo forlivese che, per indotto e potenziale strategico... (Forlitoday.it)