Dostoevskij, la nuova serie dei Fratelli d'Innocenzo: trailer e quando esce (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sky ha svelato il trailer ufficiale di Dostoevskij, la nuova serie Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo e presentata a inizio anno in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Si tratta di una serie noir di Sky Studios, prodotta Today.it - Dostoevskij, la nuova serie dei Fratelli d'Innocenzo: trailer e quando esce Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sky ha svelato ilufficiale di, laOriginal ideata, scritta e diretta daiD’e presentata a inizio anno in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Si tratta di unanoir di Sky Studios, prodotta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Winx tornano dopo 20 anni con una nuova serie animata : il trailer e quando esce - A 20 anni dal loro debutto sul piccolo schermo, le Winx stanno per tornare in una versione moderna e rinnovata delle loro magiche avventure. Le fatine più famose del mondo, ideate dalla mente di Iginio Straffi, tornano presto in tv sulla Rai e in streaming su Netflix con una nuova serie... (Today.it)

Wallace & Gromit : Vengeance Most Fowl - il primo trailer narrativo per la nuova avventura - Sarà su Netflix il 3 gennaio 2025 la prossima avventura dell'inventore e del cane più famosi del mondo: la Aardman ci regala un ulteriore assaggio di Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, la sua nuova fatica in animazione stop-motion. (Comingsoon.it)

Silo 2 : trama - trailer e data di uscita della nuova stagione della serie di fantascienza - . Torna su Apple TV+ con la seconda stagione Silo, la serie tv di fantascienza basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey e ambientata in un mondo dove quel che resta dell'umanità vive in silos completamente chiusi al mondo esterno. . Vediamo insieme il trailer e tutte le anticipazioni. (Today.it)